«No Netrebko!» В Берлине провели акцию протеста перед первым выступлением Анны Нетребко в Берлинской опере

Проукраинские активисты провели акцию протеста у здания Берлинской государственной оперы перед дебютным выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко в опере «Макбет». Об этом сообщает Deutsche Welle.

Протестующие вечером 15 сентября вышли с флагами Украины и плакатами, направленными против Нетребко и российских властей. Участники акции скандировали «No Netrebko!», «Никаких оваций пропаганде!», «Позор Нетребко!», «Россия — государство-террорист!», а также «Слава Украине! Героям слава!».

Clemens Bilan / EPA / Scanpix / LETA

Annette Riedl / dpa / Scanpix / LETA

Как отмечают журналисты Deutsche Welle, к протестующим присоединился посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Анна Нетребко собирается трижды выступить в Берлинской опере в сентябре. Протесты против выступлений Нетребко объявила украинская организация «Виче» («Vitsche»). Украинские общественники считают, что Анна Нетребко — «пример политики „мягкой силы“, когда Россия использует культуру для вброса дезинформации и сомнений в европейский дискурс». В Берлинской опере заявил, что Нетребко занимает проукраинскую позицию и заслуживает «второй шанс».

Бойкотировать оперу решили бургомистр Берлина Кай Вегнер и сенатор Берлина по культуре Джо Чиало.

Michael Kuenne / PRESSCOV / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Annette Riedl / dpa / Scanpix / LETA

До полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Анна Нетребко неоднократно публично поддерживала президента РФ Владимира Путина. После начала войны она не комментировала вторжение, из-за чего от сотрудничества с ней отказались крупнейшие западные площадки, такие как Метрополитен-опера и Баварская опера. Лишь спустя месяц после начала войны, 30 марта 2022 года, певица осудила вторжение в Украине, после чего ее выступления начали отменять в России.

Суд в США в середине марта 2023 года обязал «Метрополитен-оперу» выплатить Анне Нетребко 200 тысяч долларов за отмену ее выступлений.