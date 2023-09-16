Появилось фото российского ракетного корабля «Самум», идущего на буксире после украинской атаки

Украинские телеграм-каналы публиковали фотографию, на которой, как утверждается, показано, как суда буксируют в Черном море российский ракетный корабль «Самум», о повреждении которого ранее заявили в Украине. Подлинность снимка не подтверждена.

Сразу три OSINT-аналитика (раз, два, три) отметили низкую посадку корабля, что, по их мнению, может говорить о том, что «Самум» поврежден, пишут «Важные истории».

В Минобороны РФ заявили 14 сентября, что отразили атаку Вооруженных сил Украины на ракетный корабль «Самум». Российская сторона утверждала, что морской безэкипажный катер, пытавшийся атаковать корабль, уничтожен. Получил ли «Самум» повреждения, не уточнялось.

Источники украинских СМИ в Службе безопасности Украины в то же время заявили, что украинский морской дрон «Морской малыш» поразил «Самум», ударив корабль в заднюю правую часть. Утверждалось, что «Самум» после атаки потерял ход и его отбуксировали на ремонт.

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