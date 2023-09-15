Великобритания прекратила расследование в отношении Михаила Фридмана по подозрению в уклонении от санкций
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана, которого подозревали в уклонении от санкций. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя NCA.
«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий в отношении Михаила Фридмана на основании ордера, выданного [на обыск особняка] Athlone House в декабре 2022 года. Продолжаются расследования в отношении связанных с ним подозреваемых, которые подпадают под более широкое расследование», — заявил представитель ведомства
В декабре 2022 года агенты NCA провели обыск в доме Фридмана в Лондоне, после чего миллиардера задержали. Вскоре его отпустили под залог.
Вместе с Фридманом задержали двух его предполагаемых соучастников — 35-летнего сотрудника, выносившего из дома сумку с тысячами фунтов наличными, и 39-летнего бывшего бойфренда нынешней партнерши Фридмана, подозреваемого в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
Как пишет Bloomberg, NCA — «подразделение по борьбе с богатыми россиянами», созданное после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году.
Михаил Фридман, как и другой сооснователь «Альфа-банка» Петр Авен, вскоре после полномасштабного вторжения войск России в Украину попал под санкции Евросоюза и Великобритании. В августе 2023 года Фридмана и Авена включили в санкционный список США.
Служба безопасности Украины обвинила Фридмана в финансировании российского вторжения. По версии ведомства, бизнесмен организовал сбор материально-технической помощи для нужд российских войск, воюющих в Украине.
Национальная полиция Украины обвинила Фридмана в том, что он вывел в офшоры более 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов). Власти Украины также национализировали Sense Bank, принадлежавший Фридману.