Ким Чен Ын приехал во Владивосток. Ему показали «Кинжалы» и «Калибры», которыми Россия атакует Украину

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию посетил Владивосток, где вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу осмотрел современное российское вооружение, сообщает «Интерфакс».

После приезда во Владивосток Ким Чен Ын отправился на аэродром Кневичи, где его встретил Сергей Шойгу. Вместе они осмотрели бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Кроме того, Шойгу показал лидеру Северной Кореи российский ракетный комплекс «Кинжал» на МиГ-31И. Также Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.

Ким Чен Ын (слева) осматривает российский военный самолет во время посещения аэродрома Кневичи, 16 сентября 2023 года Russian Defence Ministry / AFP / Scanpix / LETA

Затем глава КНДР и министр обороны РФ посетили фрегат «Маршал Шапошников», где осмотрели ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.

Ким Чен Ын находится в России с государственным визитом пятый день. Он приехал в Приморский край 12 сентября. На другой день он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. 15 сентября он посетил авиапредприятия по сборке истребителей Су-35 и Су-57 в Комсомольске-на-Амуре.

Ким Чен Ын на авиастроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, 15 сентября 2023 года KCNA / Reuters / Scanpix / LETA

Западные СМИ и чиновники связывают визит Ким Чен Ына в Россию с вероятными переговорами о поставках вооружений.

Российская армия применяет ракетные комплексы «Кинжал» и «Калибр» в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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