Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре. Лидеру КНДР показали завод, выпускающий истребители Су-35 и Су-57
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает поездку по России. 15 сентября он побывал в Комсомольске-на-Амуре, где посетил авиапредприятия по сборке истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского самолета SJ-100. Ким Чен Ыну также показали демонстрационный полет истребителя Су-35.
Северокорейского лидера сопровождал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», — заявил Мантуров (цитата по РИА Новости).
Из Комсомольска-на-Амуре бронепоезд Ким Чен Ына отправился во Владивосток.
Для Ким Чен Ына поездка в Россию первый официальный визит в зарубежную страну за четыре года. Ранее лидер Северной Кореи посетил космодром Восточный, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.