Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре. Лидеру КНДР показали завод, выпускающий истребители Су-35 и Су-57

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает поездку по России. 15 сентября он побывал в Комсомольске-на-Амуре, где посетил авиапредприятия по сборке истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского самолета SJ-100. Ким Чен Ыну также показали демонстрационный полет истребителя Су-35.

Северокорейского лидера сопровождал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», — заявил Мантуров (цитата по РИА Новости).

Из Комсомольска-на-Амуре бронепоезд Ким Чен Ына отправился во Владивосток.

Для Ким Чен Ына поездка в Россию первый официальный визит в зарубежную страну за четыре года. Ранее лидер Северной Кореи посетил космодром Восточный, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ким Чен Ын: Россия одержит великую победу над сборищем зла. Путин: мы вместе громили японских милитаристов Президент РФ и лидер Северной Кореи провели переговоры. Вот что они сказали по итогам встречи

Подробнее о переговорах

Ким Чен Ын: Россия одержит великую победу над сборищем зла. Путин: мы вместе громили японских милитаристов Президент РФ и лидер Северной Кореи провели переговоры. Вот что они сказали по итогам встречи