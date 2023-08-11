The New York Times: Россия развернула информационную кампанию, чтобы помешать Швеции вступить в НАТО

Активист Салван Момика сжигает Коран во время акции протеста в Стокгольме. 28 июня 2023 года tefan Jerrevayng / TT NEWS AGENCY / Scanpix / LETA

Кремль развернул против Швеции целенаправленную кампанию в социальных сетях и СМИ, чтобы дискредитировать страну и помешать ей вступить в НАТО, пишет The New York Times со ссылкой на Агентство психологической защиты в составе министерства обороны Швеции.

Агентство прямо обвиняет Россию в том, что она использует в своих целях акции, в ходе которых сжигали Коран. Исполнительный директор агентства Микаэль Тофвессон рассказал, что Россия для распространения информации о таких акциях вышла на «уровень, какого мы никогда не видели раньше». Вступление Швеции в НАТО из-за возражений Турции.

По данным NYT, некоторые исследователи считают, что Россия может быть причастна непосредственно к организации подобных протестов. Например, одну из первых акций по сжиганию Корана устроил датский политик Расмус Палудан. Разрешение на проведение протеста стоило 320 крон (около 30 долларов), их заплатил шведский журналист Чанг Фрик, ранее работавший в российских СМИ, пишет газета.

Другой протестующий, Салван Момика, провел серию небольших демонстраций со сжиганием Корана, дважды спровоцировав демонстрации в Ираке, одна из которых привела к нападению на посольство Швеции в Багдаде. Как пишет газета, Момика согласился ответить на вопросы журналистов о его мотивах по электронной почте, но он перестал отвечать, когда его спросили о связях с Россией.

Акция протеста в Йемене после сожжения Корана в Стокгольме. 24 июля 2023 года Abdulsalam Sharhan / dpa / Scanpix / LETA

Протестующие в Пакистане сжигают флаг Швеции. 5 июля 2023 года Nadeem Khawar / EPA / Scanpix / LETA

Глава агентства Магнус Хьорт не стал комментировать информацию о том, что Россия может быть причастна к протестным акциям в Швеции.

«Лучший способ защитить общество от дезинформации, если вы живете в демократическом обществе, — это повысить осведомленность населения об угрозах и собственных уязвимостях, чтобы они приняли правильное решение. Это по-шведски», — сказал Микаэль Тофвессон.

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