Утром 1 декабря 2022 года меня потревожили крики, вой сирен и десятки вооруженных полицейских в масках, рвущихся в мой . Агенты выбрали бессмысленную тактику. Когда на меня надели наручники и зачитали текст ордера, я не поверил ушам. Из-за абсолютно полицейские провели целую спецоперацию, заблокировав весь район. После того как дело , я все еще опасаюсь, что кто-то из полиции или NCA захочет поставить на место этого высокомерного российского олигарха. Похоже, быть богатым русским, без исключений, считается преступлением. Я никогда не нарушал закон, ни в одной стране мира. Оправданны ли расходы налогоплательщиков Великобритании на многомесячное расследование? Самое неприятное, что я чувствовал себя униженным и незащищенным в стране, которая по праву гордится защитой прав и свобод своих граждан. Я долго жил в России, в стране, пережившей много тяжелых кризисов, поэтому никогда не терял ощущения внутреннего напряжения, был готов, что ситуация может резко измениться. Одним из преимуществ жизни в Лондоне стало комфортное ощущение спокойствия и стабильности. К сожалению, сейчас это ощущение утрачено.

Это примерный пересказ интервью российского бизнесмена Михаила Фридмана газете The Times, опубликованного 15 сентября.

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Фото на обложке: Михаил Светлов / Getty Images