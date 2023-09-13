Главу «Sputnik Молдова» депортировали из Молдовы из-за подозрений во вмешательстве во внутренние дела страны

Руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова выдворили из Молдовы, сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную инспекцию по миграции республики.

На сайте ведомства сообщается, что 56-летний гражданин России, чье имя не называется, был признан «нежелательным лицом» на территории Молдовы сроком на 10 лет. Его выдворили из страны под конвоем.

Инспекция отмечает, что такие меры были приняты, поскольку его заподозрили во вмешательстве во внутренние дела страны, которое ставит под угрозу информационную безопасность Молдовы.

Денисов рассказал РИА Новости, что утром 13 сентября к нему домой в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, вручили постановление о депортации первым же рейсом, а затем отвезли в аэропорт. Глава «Sputnik Молдова» пожаловался, что ему не дали собрать вещи и забрать домашних животных.

Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев заявил, что «разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений».

«Это не единичная акция, а очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию „демократия“. Они не понимают, что такое свобода слова, права и свобода журналистов», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что временного поверенного Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ в связи с депортацией Денисова.

Высылку руководителя «Sputnik Молдова» также осудил бывший президент Молдовы Игорь Додон, которого считают пророссийским политиком и сторонником президента РФ Владимира Путина.

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