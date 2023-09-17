Российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами и дронами. ВСУ заявили, что сбили 12 из 16 воздушных целей
В ночь на 17 сентября российские войска выпустили по территории Украины шесть беспилотников «Шахед-136/131» и десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Основное направление удара — юг Одесской области, говорится в заявлении. По данным украинских военных, силам ПВО удалось сбить шесть дронов и шесть ракет.
Военные уточнили, что в Одесской области в результате атаки никто не пострадал, однако было повреждено аграрное предприятие. Местное издание «Думская» пишет, что речь о зернохранилище в Березовском районе области.
Российские войска увеличили интенсивность атак дронов и ракетных обстрелов Одесской области с середины июля — после того, как РФ вышла из зерновой сделки, в рамках которой зерно из Украины доставлялось в другие страны мира. Удары, в основном, наносятся по инфраструктуре, используемой для хранения и транспортировки зерна.