Российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами и дронами. ВСУ заявили, что сбили 12 из 16 воздушных целей

В ночь на 17 сентября российские войска выпустили по территории Украины шесть беспилотников «Шахед-136/131» и десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Основное направление удара — юг Одесской области, говорится в заявлении. По данным украинских военных, силам ПВО удалось сбить шесть дронов и шесть ракет.

Военные уточнили, что в Одесской области в результате атаки никто не пострадал, однако было повреждено аграрное предприятие. Местное издание «Думская» пишет, что речь о зернохранилище в Березовском районе области.

Российские войска увеличили интенсивность атак дронов и ракетных обстрелов Одесской области с середины июля — после того, как РФ вышла из зерновой сделки, в рамках которой зерно из Украины доставлялось в другие страны мира. Удары, в основном, наносятся по инфраструктуре, используемой для хранения и транспортировки зерна.

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