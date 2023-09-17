Ночью в Подмосковье были сбиты два беспилотника. Еще один дрон «упал» в районе нефтебазы в Орле

В ночь на 17 сентября на подлете к Москве были сбиты два беспилотника, сообщили мэр города Сергей Собянин и Минобороны России.

По словам мэра, силы ПВО сбили беспилотники в Истринском и Раменском районах Московской области. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — добавил Собянин.

Телеграм-канал Baza отмечал, что на время атаки в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вводили план «Ковер». К утру были отменены шесть авиарейсов, более 30 — задержаны, пишет агентство РИА Новости.

Ночной атаке также подвергся Орел. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, дрон «упал на нежилой объект» в Железнодорожном районе города. Телеграм-канал Shot писал, что БПЛА упал в районе местной нефтебазы, повредив один из резервуаров с топливом. Позднее эту информацию подтвердил Клычков, добавив, что в результате атаки никто не пострадал, а открытое горение резервуара было устранено к утру.

Помимо этого, в Минобороны РФ заявили, что еще шесть беспилотников самолетного типа были сбиты силами ПВО в аннексированном Крыму.

Позднее стало известно, что атаке также подверглась Тульская область. По данным телеграм-канала Baza, дрон-камикадзе попытался атаковать резервуары на территории Логистического центра № 1 в Узловском районе области, но был подавлен силами РЭБ. По данным местных властей, в результате произошедшего никто не пострадал. «Значительных повреждений инфраструктуры нет», — добавили в министерстве по региональной безопасности Тульской области.

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