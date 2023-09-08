МИД России обвинил Армению в «серии недружественных шагов» и вызвал посла страны

МИД России заявил, что в последние дни руководство Армении предприняло «серию недружественных шагов», в связи с чем в российский МИД вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян, которому «сделано жесткое представление».

В сообщении российского министерства приводится список «недружественных шагов»: запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездка в Киев жены премьер-министра Армении Анны Акопян с передачей гуманитарной помощи «киевскому нацистскому режиму», а также проведение на территории Армении военных учений с США.

МИД также передал послу ноту протеста, в которой говорится о «неприемлемости оскорбительных высказываний» спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД Марии Захаровой. Российское ведомство также передало «озабоченность» задержанием в Армении обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна.

6 сентября спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован парламентом страны.

У спикера армянского парламента также произошла заочная дискуссия с Марией Захаровой. Симонян раскритиковал слова Захаровой о том, что ситуация в Лачинском коридоре — следствие признания Арменией территориальной целостности Азербайджана. Он назвал эти слова абсурдом. В ответ Захарова сравнила публичную риторику властей Армении с «хамством», а Симонян назвал ее «какой-то секретаршей».