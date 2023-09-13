Пашинян подтвердил, что Армения ратифицирует Римский статут о создании Международного уголовного суда. Этот суд выдал ордер на арест Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован в полном объеме, сообщает Armenpress.

«Правительство направило Римский статут в парламент, и, согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Это не имеет никакого отношения к отношениям Армении и России, это касается вопросов нашей безопасности», — заявил Пашинян, выступая в парламенте.

Правительство Армении направило Римский статут на ратификацию в парламент 1 сентября. Вскоре спикер парламента Ален Симонян заявил, что договор, подписанный страной в 1998 году, будет ратифицирован.

«Против нашей страны совершались и совершаются военные преступления. Нам это [ратификация] нужно, нашей стране это нужно», — цитирует «Интерфакс» слова Симоняна.

Римский статут — это договор, учреждающий Международный уголовный суд (МУС). Его подписали 137 стран, ратифицировали — больше 120.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

8 сентября в российский МИД был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян. Ему было «сделано жесткое представление» в связи с «серией недружественных шагов» Армении, а именно: запуском процесса ратификации Римского статута, поездки в Киев жены премьер-министра Армении Анны Акопян с передачей гуманитарной помощи «киевскому нацистскому режиму», а также проведением на территории Армении военных учений с США.