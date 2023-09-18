Bloomberg: Евросоюз представит 12-й пакет санкций против России в октябре

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет представлен в октябре, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, в 12-й пакет санкций может войти запрет на импорт алмазов из России, дополнительные ограничения в отношении сжиженного природного газа из РФ, а также российского IT-сектора.

Кроме того, источники издания утверждают, что в рамках нового пакета может быть представлен план по использованию замороженных активов Центробанка РФ для помощи Украине.

Как указывает Bloomberg, некоторые страны, в числе которых Польша и страны Балтии, также призывают ввести ограничения в отношении российского ядерного сектора. Однако, пишет агентство, подобные ограничения вряд ли будут введены, поскольку против них выступает слишком много государств-членов ЕС.

Помимо этого, новый пакет санкций, вероятно, будет включать дальнейшие шаги по ограничению обхода санкций через третьи страны — такие как ОАЭ и Турция.

Евросоюз принял одиннадцатый пакет санкций против России в июне 2023 года. Он включал ряд торговых и логистических мер, направленных на борьбу с обходом ранее введенных ограничений. В частности, ЕС тогда полностью запретил транзит через РФ товаров и технологий, которые можно использовать в военных целях.

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