Международный суд ООН в Гааге начал рассматривать иск Украины к России о геноциде

Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины к России. В исковом заявлении, поданном вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ, Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажения понятия «геноцид» для оправдания нападения. Украина указывает, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения.

Россия, в свою очередь, утверждает, что это дело не относится к юрисдикции Международного суда ООН в Гааге, так как конвенция о геноциде не регулирует применение силы между государствами.

С 18 по 25 сентября Международный суд ООН в Гааге будет в публичном режиме заслушивать возражения России. Будут выступать как представители России и Украины, так и представители еще 32 стран-членов ООН.

Если после слушаний будет решено, что дело подпадает под юрисдикцию суда, иск начнут рассматривать по существу.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя начало рассмотрения иска, заявил, что Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, если суд «все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада» и «вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха».

«Нет сомнений, что решение будет максимально политизированным», — написал Косачев в своем телеграм-канале. «Налицо постепенный развал всех органов ООН. Говорю это с искренним сожалением», — добавил он.

Не только Международный суд ООН в Гааге

Брюссельская декларация Российские юристы и правозащитники поддержали создание международного трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины. «Медуза» публикует этот документ

Не только Международный суд ООН в Гааге

Брюссельская декларация Российские юристы и правозащитники поддержали создание международного трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины. «Медуза» публикует этот документ