Правительство Украины отправило в отставку шесть из семи заместителей министра обороны, а также госсекретаря ведомства, сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Уволены заместители министра Анна Маляр (она регулярно выступала с заявлениями о ситуации на фронте), Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Также был уволен государственный секретарь Минобороны Константин Ващенко.

В списке, который опубликовал Гончаренко, не упоминается первый замминистра обороны Александр Павлюк. «Суспiльне» пишет, что он сохранил свой пост.

В начале сентября Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. На его место назначили бывшего главу Фонда госимущества, депутата Верховной Рады Рустема Умерова.

Резников занимал должность главы Минобороны Украины почти два года — с ноября 2021 года. 5 сентября 2023-го Верхованя Рада проголосовала за его отставку.

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