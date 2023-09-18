«Непатриотично, плохо и тому подобное» Фигуристу Петру Гуменнику запретили кататься под Rammstein: «Мало ли что мы хотим. Это дело государственной важности»

Picvario Media / Alamy / Vida Press

Фигуристу Петру Гуменнику — вице-чемпиону России и лидеру текущего сезона — запретили выступать на соревнованиях под музыку немецкой группы Rammstein, сообщили он сам и его тренер. До сих пор неясно, от кого исходил этот запрет — официально Федерация фигурного катания России отрицает, что накладывала какие-либо ограничения.

Короткая программа Гуменника, которую он готовил четыре месяца, должна была проходить под композицию «Sonne». Однако 16 сентября, перед стартом контрольных прокатов сборной России в Москве, фигурист в эфире Первого канала сообщил, что «по независящим от него причинам» он не будет кататься под Rammstein. Он дал понять, что выступать под музыку немецкой группы ему «нельзя», а сам он узнал об этом за день до выезда на соревнования.

Сам Гуменник тогда не уточнил, кто и почему запретил ему кататься под Rammstein; на следующий день более развернутый комментарий во «ВКонтакте» дала его тренер Вероника Дайнеко. По ее словам, за день до прокатов тренер Тамара Москвина показала ей копию электронного письма от некоего Евгения Картушина (как пишет Sport24, это администратор фан-сообщества фигуристки Софьи Самоделкиной), «смысл которого был в том, что Rammstein — это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение». Дайнеко отметила, что письмо было отправлено в Минспорт и «федерации всех зимних видов спорта».

«Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим. В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под Rammstein, но никаких угроз, что нас накажут, не было», — написала Дайнеко, добавив, что ей самой «как тренеру реально стыдно».

В итоге Гуменнику в срочном порядке пришлось поменять программу на прошлогоднюю — на контрольных прокатах он выступал под саундтрек к фильму «Дориан Грей».

Как пишет Sports.ru, большинство людей из мира фигурного катания выступили в поддержку Гуменника или высказали сожаление в связи с ситуацией — среди них бывшие и нынешние фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Максим Траньков, Матвей Ветлугин, Елизавета Туктамышева. «Запрещать англоязычные или немецкие группы — несусветный бред. Многие исполнители неоднозначно относятся к нашей стране, но почему это должно переноситься на творчество? Элтон Джон живет с мужчиной, и что, мы теперь не будем слушать его песни?» — заявил спортивный комментатор и ведущий крупных «патриотических» и провоенных мероприятий Дмитрий Губерниев.

При этом запрет фактически поддержали бывшие фигуристы Илья Авербух и Ирина Роднина. «Надо думать о том, что ставишь на свою программу», — отметила Роднина, которая с 2007 года является депутатом Госдумы. Авербух выразил мнение, что «внутри каждого исполнителя, тренера и хореографа должен быть свой внутренний цензор».

В Федерации фигурного катания России (ФФКР), в свою очередь, отрицают, что запрещали Гуменнику кататься под музыку Rammstein. «Нет, конечно», — заявил 18 сентября исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе на вопрос журналистов о том, был ли такой запрет от федерации. Никаких других комментариев от ФФКР не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за ситуацией.

Rammstein — одна из наиболее популярных западных групп в России. Музыканты регулярно выступали в РФ — последний их концерт в Москве прошел в 2019 году и собрал несколько десятков тысяч поклонников. Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн в 2021 году написал саундтрек к патриотическому фильму «Девятаев», а также выступил на Красной площади с российскими военными оркестрами на мероприятии, организованном Минобороны РФ. В 2022 году музыкант должен был выступить с сольным проектом в Москве и Новосибирске, однако через несколько дней после российского вторжения в Украину объявил об отмене своих концертов.