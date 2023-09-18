В России впервые вынесли приговор женщине по делу о неявке на военную службу во время мобилизации. Суд не счел беременность уважительной причиной

Владикавказский гарнизонный военный суд признал ефрейтора Мадину Кабалоеву виновной в неявке на военную службу в период мобилизации. Как пишет «Коммерсант», это первый приговор, вынесенный по этой статье УК женщине-военнослужащей.

У Каблоевой была рекомендация о временном освобождении от военной службы по причине беременности, а также в связи с наличием малолетнего ребенка, выданная медицинской ротой ее военной части. Однако к руководству воинской части она не явилась, что и стало причиной возбуждения уголовного дела.

Каблоева признавала, что не явилась на службу, но, по ее словам, была уверена в том, что медицинская рота передаст командованию информацию о ее состоянии.

Сторона обвинения, в свою очередь, указывала, что Каблоева не уволилась с воинской службы в связи с беременностью. Она продолжала получать довольствие и пользоваться имевшимися льготами, заявил прокурор, следовательно, оставалась военнослужащей и была обязана явиться в часть.

Владикавказский гарнизонный военный суд согласился с прокурором, назначив ефрейтору Кабалоевой шесть лет колонии общего режима, но принял во внимание наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка и отложил исполнение приговора до 2032 года.

Защита Каблоевой обжаловала приговор в вышестоящей судебной инстанции. Однако судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила решение гарнизонного суда в силе.

Осенью 2022 года на фоне объявленной в России мобилизации были внесены изменения в «военные статьи» Уголовного кодекса, в том числе, ужесточено наказание за неявку и уклонение от службы.

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