Сеть типографий норвежского холдинга Amedia передали во временное управление Росимуществу. Холдинг планировал передать их Дмитрию Муратову

Президент России Владимир Путин передал пять из шести типографий «Прайм Принт» норвежского медиахолдинга Amedia во временное управление Росимуществу. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В управление Росимущества переданы типографии в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже.

В апреле 2022 года холдинг объявил, что уйдет из России и передаст полный контроль над своими типографиями главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову.

Сообщалось, что Муратов получит полный контроль над деятельностью четырех типографий в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Судьбу еще двух типографий, в которых холдинг не владел 100% долей, планировалось решить совместно с российскими миноритарными акционерами.