Российские войска нанесли удар дронами по Львову

Войска РФ в ночь на 19 сентября атаковали дронами Львов. В результате атаки в городе начался пожар на промышленном складе, сообщил глава Львовской области Максим Козицкий.

Из-под завалов обрушившегося склада спасли двух человек, состояние пострадавшего мужчины врачи оценивают как тяжело, женщина не пострадала, написал Козицкий в телеграме.

Как отмечают журналисты «Украинской службы Би-би-си», атака дронов на Львов была самой длительной с начала полномасштабной войны. Беспилотники пролетали над историческим центром города, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо Львова войска РФ в ночь на 19 сентября нанесли удары по Кривому Рогу, где, как сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак загорелось многоэтажное здание, но пожар удалось потушить. О пострадавших не сообщается.

В Николаевской области, заявил глава региона Виталий Ким, силам ПВО удалось сбить около 10 российских дронов, обломки одного из них повредили технику сельхозпредприятия. Люди не пострадали.