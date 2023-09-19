The New York Times: на рынке в Константиновке, вероятно, взорвалась украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук» Украинские власти утверждали, что удар нанесли российские войска

Последствия ракетного удара по рынку в Константиновке. 6 сентября 2023 года Andriy Reznikov / Global Images Ukraine / Getty Images

По городу Константиновке в Донецкой области 6 сентября был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 15 человек и более 30 получили ранения.

Власти Украины заявили, что ракета, взорвавшаяся на городском рынке, была выпущена российскими военными. Однако некоторые эксперты, в том числе основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев, предположили, что ракета могла быть украинской. По мнению Левиева, удар не был намеренным. Он назвал произошедшее «трагической случайностью».

Журналисты The New York Times провели расследование, по итогам которого пришли к выводу, что в Константиновке, вероятно, взорвалась украинская ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук» (ЗРК).

Что изучали журналисты и к каким выводам они пришли

Видео удара. Изучив записи с камер наблюдения, журналисты пришли к выводу, что ракета прилетела с северо-запада, с территории, которую контролирует Украина. Об этом свидетельствует то, что в момент приближения ракеты не менее четырех человек одновременно повернули головы в этом направлении. Кроме того, за несколько мгновений до удара отражение ракеты появляется на крышах двух припаркованных автомобилей, что также позволяет установить траекторию полета ракеты.

Изучив записи с камер наблюдения, журналисты пришли к выводу, что ракета прилетела с северо-запада, с территории, которую контролирует Украина. Об этом свидетельствует то, что в момент приближения ракеты не менее четырех человек одновременно повернули головы в этом направлении. Кроме того, за несколько мгновений до удара отражение ракеты появляется на крышах двух припаркованных автомобилей, что также позволяет установить траекторию полета ракеты. Последствия взрыва. По результатам анализа NYT и экспертов в области взрывчатых веществ, воронка от взрыва и вызванные им повреждения (следы поражающих элементов) также говорят о том, что ракета прилетела именно с северо-запада. Кроме того, репортеры издания, побывавшие в Константиновке, заметили на месте удара следы горения, которые свидетельствуют о том, что в городе упала ракета с большим запасом неизрасходованного топлива.

По результатам анализа NYT и экспертов в области взрывчатых веществ, воронка от взрыва и вызванные им повреждения (следы поражающих элементов) также говорят о том, что ракета прилетела именно с северо-запада. Кроме того, репортеры издания, побывавшие в Константиновке, заметили на месте удара следы горения, которые свидетельствуют о том, что в городе упала ракета с большим запасом неизрасходованного топлива. Показания очевидцев. За несколько минут до ракетного удара по рынку в местном телеграм-канале появилось сообщение о запуске двух украинских ракет класса «земля — воздух». NYT уточняет, что запуск был произведен с окраины города Дружковки в 16 километрах к северу-западу от Константиновки. Звуки пусков также слышали репортеры издания, которые находились в тот момент в Дружковке. Один из журналистов даже случайно записал звук первого запуска в своем голосовом сообщении. Кроме того, журналисты NYT нашли двух очевидцев, которые заявили, что видели запуск ракет из Дружковки. Один из них уточнил, что ракеты летели в направлении Константиновки.

За несколько минут до ракетного удара по рынку в местном телеграм-канале появилось сообщение о запуске двух украинских ракет класса «земля — воздух». NYT уточняет, что запуск был произведен с окраины города Дружковки в 16 километрах к северу-западу от Константиновки. Звуки пусков также слышали репортеры издания, которые находились в тот момент в Дружковке. Один из журналистов даже случайно записал звук первого запуска в своем голосовом сообщении. Кроме того, журналисты NYT нашли двух очевидцев, которые заявили, что видели запуск ракет из Дружковки. Один из них уточнил, что ракеты летели в направлении Константиновки. Место запуска. Репортеры NYT побывали на поле на окраине Дружковки, где, по словам местных жителей, ранее были замечены украинские комплексы ПВО. Журналисты увидели там окопы и следы от гусениц бронетехники, а также оставшиеся на земле выжженные пятна — предположительно, от запуска ракет. Проанализировав спутниковые снимки, сделанные до и после взрыва в Константиновке, журналисты пришли к выводу, что в день удара там появились новые следы пусков.

Репортеры NYT побывали на поле на окраине Дружковки, где, по словам местных жителей, ранее были замечены украинские комплексы ПВО. Журналисты увидели там окопы и следы от гусениц бронетехники, а также оставшиеся на земле выжженные пятна — предположительно, от запуска ракет. Проанализировав спутниковые снимки, сделанные до и после взрыва в Константиновке, журналисты пришли к выводу, что в день удара там появились новые следы пусков. Поражающие элементы ракеты. Украинские власти заявляли, что удар по Константиновке нанесли российские военные с помощью ракет ЗРК С-300. Однако журналисты, изучив отверстия от поражающих элементов на фасадах зданий, пришли к выводу, что по размеру и форме они соответствуют ракете 9M38 — этот боеприпас использует ЗРК «Бук». К аналогичному выводу пришли два эксперта по утилизации боеприпасов, которые попросили об анонимности. Также о том, что удар по Константиновке был нанесен именно из «Бука», могут свидетельствовать показания жителей Дружковки. Звук запуска ракет, предшествующий удару по городу, жители назвали ненормально громкими, что, как пишет газета, соответствует показаниям очевидцев прошлых запусков «Бука».

Авторы расследования считают, что удар по Константиновке был трагической случайностью, вызванной неисправностью ракеты. Эксперты в области ПВО, с которыми поговорили журналисты, отметили, что ракеты этого типа могут отклониться от заданного курса в результате отказа электроники или поврежденного во время запуска оперения.

Что говорят украинские власти

Представитель ВСУ заявил, что расследованием обстоятельств удара по Константиновке занимается Служба безопасности Украины, и отказался от дальнейших комментариев, говорится в статье The New York Times.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что украинские власти не намерены проводить расследование, поскольку для Киева «очевидно», что удар по Константиновке нанесли российские военные.

«Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: „Вы знаете, это Украина сама себя атакует“? Для нас очевидно и подтверждено, что это один из ракетных ударов Российской Федерации, которая каждую ночь и каждый день по тем или иным городам, особенно приграничным… наносит [удары]», — сказал Подоляк.

Расследование The New York Times было опубликовано 18 сентября — в тот же день президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США. Он встретится с с президентом США Джо Байденом и выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Сразу после обстрела Константиновки Зеленский говорил, что российские войска намеренно нанесли удар по городскому рынку: «Они намеренно прицельно ударили по рынку. Удар просто по рынку, по магазинам, по аптеке. Я много раз был в Константиновке со своей командой, и кто знает это место, прекрасно ориентируется, что это гражданское место. Там и близко нет никаких воинских частей». Зеленский также утверждал, что удар нанесла «артиллерия российских террористов».

Ракетный удар по Константиновке. Что сообщалось в день обстрела

Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. Погибли 17 человек, в том числе ребенок. Десятки людей пострадали

Ракетный удар по Константиновке. Что сообщалось в день обстрела

Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. Погибли 17 человек, в том числе ребенок. Десятки людей пострадали