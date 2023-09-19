СБУ настаивает, что удар по Константиновке нанесли из российского комплекса С-300. По данным NYT, это могла быть украинская ракета

Служба безопасности Украины, проводящая расследование ракетного удара 6 сентября по городу Константиновка Донецкой области, заявила, что обстрел вели российские военные из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Такой комментарий спецслужба дала журналистам «Украинской правды» и «Украинской службы Би-би-си» после выхода материала The New York Times, в котором утверждалось, что в Константиновке взорвалась украинская ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

СБУ расследует очередное военное преступление РФ, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года. Расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии. Также следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу. В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

6 сентября в результате ракетного удара по рынку в городе Константиновка Донецкой области погибли 15 человек и более 30 получили ранения. Власти Украины возложили вину на произошедшее на российских военных. Однако основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев, а следом журналисты The New York Times предположили, что на самом деле на рынке по трагической случайности упала украинская ракета.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявлял, что украинские власти не будут проводить расследование инцидента, поскольку для них очевидно, что обстрел совершила Россия. После выхода расследования NYT он оговорился, что следственные органы «по умолчанию» ведут расследования каждого инцидента, а также добавил, что публикации с сомнениями в причастности России к удару по Константиновке «влекут за собой рост конспирологических теорий».

Подробнее о расследовании NYT

The New York Times: на рынке в Константиновке, вероятно, взорвалась украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук» Украинские власти утверждали, что удар нанесли российские войска

Подробнее о расследовании NYT

The New York Times: на рынке в Константиновке, вероятно, взорвалась украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук» Украинские власти утверждали, что удар нанесли российские войска