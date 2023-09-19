Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал новый комментарий о ракетном ударе по Константиновке Донецкой области после выхода расследования The New York Times, согласно которому причиной взрыва на городском рынке, вероятно, стала украинская ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Он заявил, что правоохранительные органы Украины «по умолчанию» проводят основательные и детальные расследования каждого инцидента, но при этом отметил, что публикации с сомнениями в причастности России к удару по Константиновке «влекут за собой рост конспирологических теорий».

Ранее Подоляк говорил, что украинские власти не будут расследовать ракетный обстрел рынка в центре Константиновки, поскольку для Киева очевидно, что это «один из ракетных ударов Российской Федерации».

В своем новом заявлении представитель офиса Зеленского подчеркнул, что ответственность «за принесение войны» в Украину в любом случае лежит на России.

Бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке влечет за собой рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов. Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев русских ударов по нашей стране в пределах неспровоцированной войны.

При этом правоохранительные органы по умолчанию проводят основательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке. В любом случае юридическая истина будет установлена.

Между тем, не следует забывать: это Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в нашу страну. И именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории.

Подробнее о расследовании NYT

The New York Times: на рынке в Константиновке, вероятно, взорвалась украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук» Украинские власти утверждали, что удар нанесли российские войска

Подробнее о расследовании NYT

The New York Times: на рынке в Константиновке, вероятно, взорвалась украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук» Украинские власти утверждали, что удар нанесли российские войска