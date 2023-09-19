МИД РФ призвал россиян «взвешивать все риски» при поездках в «недружественные» страны после запрета на въезд в ЕС машин с российскими номерами

Внешнеполитическое ведомство РФ призвало граждан страны «тщательно взвешивать все риски» при планировании поездок за границу и пребывании в странах, а также «проявлять повышенную бдительность и выдержку».

Соответствующее заявление, которое цитирует «Интерфакс», МИД выпустил в связи с разъяснениями Еврокомиссии о применении санкций, после которого страны ЕС, граничащие с Россией, запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.

Россияне, предупредил МИД, должны учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения.

Гражданам РФ, «оказавшимся в затруднительном положении за рубежом», рекомендовано обращаться в ситуационно-кризисный центр МИД ( ) и к русскоязычным адвокатам из списков, размещенных на сайте внешнеполитического ведомства.

ЕС закрыл границу для российских автомобилей

Финляндия вслед за странами Балтии запрещает въезд автомобилей с российскими номерами В Эстонии предлагают конфисковывать машины, которые уже находятся в стране

ЕС закрыл границу для российских автомобилей

Финляндия вслед за странами Балтии запрещает въезд автомобилей с российскими номерами В Эстонии предлагают конфисковывать машины, которые уже находятся в стране