МИД РФ призвал россиян «взвешивать все риски» при поездках в «недружественные» страны после запрета на въезд в ЕС машин с российскими номерами
Внешнеполитическое ведомство РФ призвало граждан страны «тщательно взвешивать все риски» при планировании поездок за границу и пребывании в «недружественных» странах, а также «проявлять повышенную бдительность и выдержку».
Соответствующее заявление, которое цитирует «Интерфакс», МИД выпустил в связи с разъяснениями Еврокомиссии о применении санкций, после которого страны ЕС, граничащие с Россией, запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.
Россияне, предупредил МИД, должны учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения.
Гражданам РФ, «оказавшимся в затруднительном положении за рубежом», рекомендовано обращаться в ситуационно-кризисный центр МИД (ДСКЦ) и к русскоязычным адвокатам из списков, размещенных на сайте внешнеполитического ведомства.