Латвийская ассоциация журналистов потребовала от правительства ответов на вопросы о взломе телефона Галины Тимченко Власти Латвии имеют к этому отношение? А к слежке за другими журналистами?

Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) направила властям страны запрос о предоставлении информации в связи с заражением телефона издателя и соосновательницы «Медузы» Галины Тимченко шпионской программой Pegasus. Запрос адресован главе МВД Рихарду Козловскису — с копиями главе Службы государственной безопасности Нормунду Межвиетсу, Совету национальной безопасности и членам комиссии сейма по национальной безопасности. «Медуза» публикует полный перевод этого документа.

В свете обнародованной информации о заражении мобильного телефона c латвийской SIM-картой, который использовала издатель зарегистрированного в Латвии СМИ Meduza Галина Тимченко, программным обеспечением для цифрового шпионажа Pegasus, а также в связи с сообщениями о возможных попытках взлома госстуктурами телефонов работающих в Латвии журналистов, в том числе граждан Латвии, LŽA просит министра внутренних дел ответить на следующие вопросы.

Приобретала ли Латвия Pegasus и аналогичные программы цифрового шпионажа, устанавливаемые на телефон человека, за которым ведется наблюдение, без его ведома, и когда? Какие латвийские органы безопасности имеют право работать с ними? Какова правовая база, в соответствии с которой в Латвии выдаются разрешения на использование программного обеспечения Pegasus? Кто следит за законностью его применения? В каком учреждении человек может оспорить обоснованность наблюдения за ним? В скольких случаях с 2018 года (по годам) суд санкционировал использование программного обеспечения Pegasus в отношении граждан и жителей Латвии? Использовали ли латвийские власти программное обеспечение Pegasus для доступа к переписке Галины Тимченко? Если да, то в какое время и на каких основаниях? Использовали ли латвийские власти программное обеспечение Pegasus для отслеживания коммуникаций других журналистов? Если да, то в отношении скольких человек и в какое время?

LŽA напоминает, что, хотя использование шпионских программ само по себе уже является серьезным вмешательством в частную жизнь человека, для журналистов ситуацию усугубляет обязанность защищать источники информации. Таким образом, LŽA хочет убедиться в том, что использование Pegasus в Латвийской Республике — если оно имело место — было соразмерным и законным, и у пострадавших лиц есть возможности защитить свои интересы.

LŽA напоминает, что специальный комитет Европейского парламента по расследованию случаев использования Pegasus, а затем и сам Европарламент в рекомендации, принятой 15 июня 2023 года, указывают, что использование программ цифрового шпионажа возможно в исключительных случаях, всегда должно сопровождаться предварительным разрешением независимого суда, гарантирующим, что такая слежка является законной, необходимой, соразмерной и она должна строго ограничиваться вопросами национальной безопасности, терроризма и тяжких преступлений.

Затем обоснованность решения суда должна быть проверена независимым органом, который удостоверится, что слежка велась в соответствии с основными правами человека, а если нет — должно быть право немедленно прекратить эту слежку.

Аналогичным образом, лицо, за которым велось наблюдение, должно иметь право знать, когда наблюдение закончилось, в том числе даты, продолжительность наблюдения, содержание разрешения на него, содержание собранных данных, а также иметь возможность оспорить наблюдение в административном и юридическом порядке в компетентных органах.

От имени правления LŽA, председатель Зане Маче

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