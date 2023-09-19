Турция стала крупнейшим покупателем угля c аннексированных территорий Украины

В первой половине 2023 года Турция стала крупнейшим импортером угля из аннексированных Россией Донецкой и Луганской областей — на ее долю пришлось около 95% всех поставок, сообщает Reuters со ссылкой на данные российской таможни.

Всего в период с февраля по июнь Турция импортировала около 160 тысяч тонн угля c аннексированных территорий Украины. Стоимость этих поставок журналисты оценили в 14,3 миллиона долларов.

По данным агентства, поставки осуществляли как минимум десять компаний. Три из них подтвердили, что поставляли уголь в Турцию. При этом покупателями выступали компании, зарегистрированные в Гонконге, ОАЭ и в офшорных зонах, включая Британские Виргинские острова и Белиз.

Журналисты выяснили, что уголь с аннексированных территорий Украины поставляли в Турцию из портов Ростова-на-Дону и Новороссийска, соединенных железнодорожными ветками с Донецком и Луганском.

Украинские, турецкие и российские чиновники на вопросы Reuters про поставки угля не ответили. В то же время в Госдепартаменте США заявили, что знают об этих поставках, но отказались комментировать ситуацию.

Власти США и Евросоюза полностью запретили импорт товаров из аннексированных ДНР и ЛНР в феврале 2022 года. В то же время Турция, состоящая в НАТО, ограничений на торговлю с Россией и аннексированными территориями не вводила. Более того, по мере ужесточения санкций против России Турция стала одной ключевых из стран, благодаря которым России удается обходить введенные против нее ограничения.

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