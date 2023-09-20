«Почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» После слухов о болезни Кадырова в его телеграм-канале появился пост о том, что он «жив и здоров»

В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появился пост от его имени, в котором говорится, что он «жив и здоров».

«Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», — говорится в посте (орфография сохранена).

В посте Кадыров сообщает, что действительно посещал Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве, но для того, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который там проходил лечение.

В опубликованном посте также есть видео, на котором Кадыров сидит в больничной палате рядом со своим дядей. Врач на видео говорит, что дядя главы Чечни в больнице уже две недели и произносит фразу: «Сегодня 20 сентября».

В середине сентября в СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о плохом состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO и украинское издание «Обозреватель» писали, что Кадыров якобы в коме. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что у Кадырова обострились некие болезни, в результате он «находится в тяжелом состоянии». Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов писал в своем телеграм-канале, что у Кадырова «типичная тяжелая почечная недостаточность», поэтому «необходим частый гемодиализ, что, видимо, и происходит в ЦКБ». Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что в ЦКБ «один за другим» заезжают автомобили с госномерами Чечни.

Днем 17 сентября в телеграм-канале Кадырова опубликовали видео, на котором снято, как он прогуливается в парке. «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — говорится в подписи к видео. Когда и где был снят ролик, не уточняется.

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