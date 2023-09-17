В телеграм-канале Рамзана Кадырова появилось видео его прогулки в парке. Вероятно, так глава Чечни ответил на заявления ГУР о его «тяжелом состоянии»

В телеграм-канале главы Чечни Рамазана Кадырова появились видео его прогулки в парке, опубликованное на фоне слухов о его болезни и смерти.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — говорится в подписи к видео. Когда и где был снят ролик, не уточняется. «Агентство» предположило, что ролик, судя по погоде, был снят в Грозном.

Сообщения о резком ухудшении здоровья Кадырова начали появляться в середине сентября. В частности, в ночь на 15 сентября оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO написал, что Кадыров впал в кому. В тот же день украинское издание «Обозреватель» заявило, что Кадыров в коме уже несколько дней. Позднее представитель ГУР Украины Андрей Юсов подтвердил изданию, что Кадыров находится в «тяжелом состоянии».

17 сентября, уже после публикации видео в телеграм-канале Кадырова, чеченский правозащитник и оппозиционер Абубакар Янгулбаев написал, что Кадыров умер. Никаких доказательств или ссылок на источник информации он не привел.

В то же время «Агентство» отмечает, что последнее видео с участием Кадырова, дату которого можно определить, было опубликовано 1 сентября. Тогда глава Чечни приехал на школьную линейку в Грозненский центр образования. На всех остальных сентябрьских видео, уточняют журналисты, Кадыров не произносит ни слова, а дату их съемки невозможно идентифицировать.

В июле 2023 года в сети начали появляться сообщения о том, что Кадыров серьезно болен. В частности, чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов писал, что Кадыров находится на диализе. Вскоре после этого Рамзан Кадыров вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым записали совместное видеообращение, в котором прокомментировали сообщения о том, что один из них болен, а второй убит (в середине июня украинские источники сообщали, что Делимханов погиб при обстреле в Украине).