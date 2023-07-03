«Долго жить мы все равно не хотим». Кадыров и Делимханов сняли видео, чтобы опровергнуть слухи, что один из них болен, а второй убит

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его двоюродный брат, депутат Госдумы Адам Делимханов записали видеообращение после того, как в сети появились сообщения, что Кадыров якобы болен, а Делимханов ранен или убит.

Видеозапись появилась вечером 2 июля в инстаграме ya_pomoshnik_kra_95, который связывают с Кадыровым. Чеченский телеканал «Грозный» утверждает, что Кадыров и Делимханов выступили в прямом эфире в соцсети.

На записи Кадыров и Делимханов сидят за столом и пьют чай, сперва они говорят по-чеченски, затем — по-русски. Делимханов показывает экран мобильного телефона с датой и временем — 20:47 2 июля (в этот момент видно, что видео отображается зеркально).

Кадыров, комментируя «разные сплетни», произнес по-русски пословицу «Собака лает, караван идет». «Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Интересная жизнь, и жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — сказал Кадыров.

Делимханов, обращаясь на записи к Кадырову, сказал, что будет дальше выполнять задачи, поставленные главой Чечни. «А всем шайтанам и сплетникам хотим сказать: „Ахмат — сила. Аллаху акбар“», — заявил депутат Госдумы.

Адам Делимханов, комментируя публикацию видео у себя в телеграме, заявил, что Рамзан Кадыров «полон здоровья и энергии, активно занимается спортом».

Незадолго до публикации видеозаписи в сети появились сообщения, что Кадыров якобы серьезно болен. В частности, об этом говорил чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, утверждавший, что Кадыров находится на диализе. Никаких подтверждений этому нет.

Украинские источники сообщили 14 июня, что Адам Делимханов якобы погиб при обстреле в Запорожской области Украины. Российский телеканал «Звезда» сообщил, что Делимханов ранен. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров утверждали, что Делимханов жив и с ним «все в порядке». В следующие недели Делимханов не появлялся на публике, из-за чего возникли предположения, что он находится в больнице.

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