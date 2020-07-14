«Проект» выпустил расследование о том, как Кадыров и Делимханов «крышуют» бизнес На них работает бывший продавец квартир умерших пожилых людей

Адам Делимханов и Рамзан Кадыров, 23 мая 2019 года Елена Афонина / ТАСС / Vida Press

«Проект» выпустил расследование о московском бизнесмене Павле Кротове, который, по утверждению издания, распоряжается деньгами и собственностью в интересах главы Чечни Рамзана Кадырова, его близкого друга и их друзей. По информации авторов расследования, Кротов как минимум дважды получал доступ к активам на сотни миллионов долларов, действуя в интересах чеченской элиты.

В 2010 году Павел Кротов выкупил у основателя «Евроцемент груп» Георгия Краснянского право требовать у структур Филарета Гальчева, совладельца «Евроцемента», долг в 600 миллионов долларов. Гальчев не мог вернуть деньги Краснянскому, но «мгновенно» отдал долг Кротову, рассказал «Проекту» бывший менеджер «Евроцемента».

О том, что Кротов тогда представлял интересы Адама Делимханова, сообщали источники «Ведомостей», не приводя подробностей. По утверждению «Проекта», долг в 600 миллионов долларов - «это лишь часть денег и собственности, которыми Кротов может распоряжаться для чеченской элиты и ее друзей» .

В 2012 году Кротов стал бизнес-партнером Якова Ровнера из подмосковного города Котельники. В тот момент у Ровнера возникли трудности из-за принадлежащего ему участка земли, на котором московские власти решили построить станцию метро. В отношении Ровнера возбудили дело о мошенничестве и организации преступного сообщества, его объявили в международный розыск. Но после того, как Кротов стал его партнером, пишет «Проект», «все уладилось».

Спорную землю купил совладелец строительной компании ПИК Сергей Гордеев, который, предположительно, заплатил за участок 120 миллионов долларов. Кротов получил свою долю от продажи, поскольку стал совладельцем офшора, владевшего участком. Неназванный источник издания утверждает, что одним из условий сделки стало прекращение уголовного преследования Ровнера — сейчас он не числится в розыске.

По информации авторов расследования, помимо земли Павел Кротов стал совладельцем всего бизнеса Ровнера, в том числе рынка «Автогарант» и строительной компании «Синди-М». По оценке «Проекта», все земельные активы компаний, совладельцем которых стал Кротов, оцениваются в 17 миллиардов рублей.

Издание приводит выдержки из электронной переписки Ровнера с неким бизнес-партнером. Подлинность переписки, как отмечает издание, подтвердили технические заголовки писем и нескольких адресатов. Ровнер пишет, что «сам Паша ничего не решает», а все вопросы «надо решать напрямую с Адамом». Фамилия Адама не уточняется, но «Проект» предполагает, что это Делимханов.

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Ранее чеченская элита предоставляла "крышу" миллиардеру Игорю Алтушкину, утверждает "Проект" «Проект» рассказал еще об одном случае, когда российские бизнесмены прибегали к помощи руководства Чечни в решении спорных вопросов. В 2010 году миллиардер Игорь Алтушкин столкнулся с попыткой недружественного поглощения своей Русской медной компании (РМК) со стороны миллиардера Искандера Махмудова. В СМИ начали писать, что Алтушкин может быть причастен к уголовному делу о неуплате налогов на пять миллиардов рублей, после чего бизнесмен уехал в Лондон. Сперва он пытался справиться сам «с помощью пиара и юристов», но затем решил найти «крышу» посерьезней, говорит источник издания, близкий к Русской медной компании. Три источника утверждают, что роль «крыши» сыграли чеченцы. Для этого Алтушкин встретился с Рамзаном Кадыровым, после чего друг главы Чечни, бизнесмен Руслан Байсаров, стал владельцем 20% РМК. Источник «Проекта», близкий к компании, предположил, что пакет акций Байсарова мог стоить около 900 миллионов долларов. После появления Байсарова в бизнесе у Алтушкина «исчезли проблемы». После этого миллиардер начал вкладывать средства в различные проекты в Чечне, например, в строительство горнолыжного курорта «Ведучи» или православного собора. В 2013 году Алтушкин выкупил назад долю Байсарова. «Проблемы от чеченцев стали сильно превышать пользу», — говорит источник «Проекта».

Павла Кротова называют человеком Адама Делимханова. По данным «Проекта», он угрожал людям «вывезти их в Чечню»

Когда Павел Кротов начал работать на чеченских политиков, точно неизвестно. В начале 2000-х годов он работал в компании «Полное доверие», которая занималась тем, что ухаживала за пожилыми людьми в обмен на их недвижимость после смерти. По данным «Проекта», Кротов начал сотрудничать с чеченской элитой как минимум в 2008 году. В том году он выступил куратором строительства резиденции Рамзана Кадырова в селе Центорой, следует из переписки бизнесмена. Кротов отвечал за смету, планировку резиденции и вопросы личной безопасности Кадырова. Один из подрядчиков строительства резиденции сообщил изданию, что Кротов работает на Делимханова.

В 2018 году СМИ сообщили, что Павел Кротов стал владельцем Златоустовского электрометаллургического завода и металлургического комбината «Красный октябрь» в Волгограде. Прежний владелец предприятий Дмитрий Герасименко продал предприятия, поскольку «исчерпал моральные и финансовые ресурсы в борьбе». Герасименко утверждал, что столкнулся с рейдерским захватом, и, как говорят собеседники «Проекта», просил Кротова вернуть контроль над компаниями. Источники издания говорят, что вместо этого Кротов договорился с противной стороной (с кем именно, не уточняется) и получил в собственность Златоустовский завод. Кротов, по словам источника, запретил менеджерам компании общаться с прежним руководителем, пригрозив, что «в противном случае вывезет их в Чечню» . Герасименко оспаривает договор купли-продажи предприятия в суде.

Связан ли с покупкой Златоустовского завода кто-либо из представителей чеченской элиты, издание не уточняет. При этом имя Адама Делимханова фигурировало в другом споре с участием Кротова. СМИ сообщали об этом, описывая конфликт между основателями рыбопромыслового холдинга «Карат» Виталием Орловым и Александром Тугушевым. Спор между бизнесменами возник из-за акций холдинга: Тугушев перед уходом на госслужбу избавился от своей доли, а вернувшись, потребовал акции назад, с чем не был согласен Орлов. К разбирательству присоединились Павел Кротов и Артем Бегун, человек авторитетного петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Они потребовали от адвокатов, представлявших Орлова, вернуть 33% акций Тугушеву. Артем Бегун, в частности, говорил, что к урегулированию конфликта «привлечены люди Делимханова, которые при решении проблем используют автоматы и остаются безнаказанными». Спор за активы стоимостью миллиард долларов продолжается до сих пор.

Семья Кротова владеет недвижимостью на 18 миллионов долларов. У него есть дипломатический иммунитет

Павел Кротов и его супруга, актриса Яна Шивкова, игравшая небольшие роли в «Бригаде» и «Бумере», владеют недвижимостью в поселке «Ландшафт» на Рублево-Успенском шоссе. По информации издания, в их собственности находятся почти 40 соток земли и дом площадью в тысячу квадратных метров. Похожая недвижимость в этом поселке стоит 500 миллионов рублей (более семи миллионов долларов). Кроме того, супруги владеют квартирами в Москве, Париже, в Каннах и во Флориде. Общая стоимость квартир достигает 11 миллионов долларов.

Сейчас Павел Кротов занимает должность торгового атташе Гренады в России. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, он имеет иммунитет от уголовного преследования. Эта же конвенция запрещает дипломатам заниматься бизнесом в стране пребывания. В посольстве Гренады и российском МИДе не ответили на вопрос, как бизнес сотрудников посольства сочетается с их дипломатическим статусом.

Павел Кротов, комментируя расследование «Проекта», назвал «полным бредом» предположения о его связях с чеченской элитой. Первоначально он заявил, что у него есть однофамилец, «практически полный тезка», который решает корпоративные споры и связан с Адамом Делимхановым. Но дальнейшие ответы бизнесмена, по словам журналистов, подтвердили, что это именно тот Кротов.

Бизнесмен сообщил, что сделка с Филаретом Гальчевым прошла в рамках закона, и «никто из него ничего не выбивал». Он утверждает, что не занимался решением споров в деле Златоустовского завода и металлургического комбината «Красный октябрь», и отметил, что просто купил завод.

Кротов не стал обсуждать бизнес, связанный с Яковом Ровнером, и работу в посольстве Гренады. Он заявил, что переписка, процитированная изданием, ему не принадлежит. «Я точно не работаю ни на какую чеченскую элиту, будучи православным русским человеком», — добавил Кротов.

Авторы расследования отметили, что никто из нынешних и бывших бизнес-партнеров Павла Кротова не согласились говорить о нем открыто. Один из собеседников издания, близкий к «Евроцементу», посоветовал журналистам не вмешиваться в это: «Подумайте о своем здоровье».

Пересказал Александр Бакланов