В СМИ и телеграм-каналах (не в первый раз) пишут о болезни Кадырова. Украинская разведка утверждает, что он в «тяжелом состоянии» В ответ опубликовано видео, где глава Чечни прогуливается под дождем

Елена Афонина / ТАСС / ABACA / Vida Press

14-15 сентября вновь возникли слухи о плохом здоровье Рамзана Кадырова. Оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO сообщил, что глава Чечни якобы впал в кому. Украинские издание «Обозреватель» со ссылкой на источник в чеченской диаспоре писало, что Кадыров находится в коме «уже несколько дней». По информации издания, главу республики якобы доставляли в Москву, но врачи «ничем не смогли помочь», после чего Кадырова вновь отправили в Чечню. Как утверждало издание, Кадырова решили вывезти на лечение за границу. Никаких подтверждений этой информации не было.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что у Кадырова обострились некие болезни, в результате он «находится в тяжелом состоянии». По его словам, эта информация подтверждается из «разных источников в медицинских и политических кругах». Что это за источники, он не уточнил. Юсов утверждает, что речь идет о «системных проблемах со здоровьем». Тогда же, вечером 15 сентября, на странице Кадырова во «ВКонтакте» появилось короткое видео, на котором он гуляет с семьей. Когда оно было записано, неизвестно.

Днем 17 сентября в телеграм-канале Кадырова опубликовали видео, на котором снято, как он прогуливается в парке. «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — говорится в подписи к видео. Когда и где был снят ролик, не уточняется. «Агентство» предположило, что видео было снято в Грозном. Согласно сервису «Яндекс. Погода», 17 сентября в столице Чечни был дождь, как и на видео в канале Кадырова. На видео он говорит, что слушает Коран и прошел пару километров, утверждает издание.

«Агентство» также отмечает, что после 1 сентября Кадыров не появлялся на видео или фото, которые связаны с актуальными событиями, они комментировались в его канале только текстовыми сообщениями. Когда были сняты опубликованные за это время видео (например, с внуком Юсуфом или ролик со встречи с матерью), неизвестно.

Вскоре после публикации видео под дождем чеченский правозащитник и оппозиционер Абубакар Янгулбаев написал, что Кадыров умер. Никаких подтверждений этой информации он не привел.

У Кадырова «типичная тяжелая почечная недостаточность», заявил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утром 18 сентября. «Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ», — говорится в посте Венедиктова. ЦКБ — это Центральная клиническая больница Управделами президента в Москве. Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» днем 17 сентября писал, что в ЦКБ «один за другим» заезжают автомобили «либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне» (как авторы канала определили, что в машинах жители республики, не уточняется).

С начала сентября бизнес-джет Кадырова трижды летал в Москву, а последние три дня самолет находился в городе, обратила внимание «Верстка». Самолет прилетал в Москву 6, 9 и 15 сентября. Вечером 17 сентября, пишет «Агентство», самолет главы Чечни улетел из Москвы в Грозный.

Кремль отказался комментировать слухи о состоянии здоровья Кадырова. «Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет, администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего вам сказать», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Слухи о болезни Кадырова появляются не в первый раз. В июле 2023 года в сети начали распространять сообщения о том, что глава Чечни серьезно болен. Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов писал, что Кадыров находится на диализе и он «при смерти». Вскоре после этого Рамзан Кадыров вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым записали совместное видео, в котором прокомментировали сообщения о том, что Кадыров болен, а Делимханов убит (об этом сообщали украинские СМИ и телеграм-каналы).

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