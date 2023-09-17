В Госдуме заявили, что не будут блокировать YouTube, пока в России нет «адекватной замены» сервису

В России не будут блокировать YouTube, пока в стране не появится отечественный аналог платформы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

«На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет. Но слово „пока“ здесь ключевое», — заявил Хинштейн, пояснив, что преждевременная блокировка платформы может негативно отразиться на пользователях, которые станут «заложниками» ситуации.

В то же время заместитель Хинштейна в комитете по информационной политике Антон Горелкин выразил мнение, что блокировка YouTube «принесет больше вреда, чем пользы».

«Но это не значит, что России не нужно развивать свои альтернативы. YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство нашей страны, и нет гарантии, что завтра она не начнет проводить более агрессивную политику по распространению противоправных роликов», — написал Горелкин в своем телеграм-канале. Депутат добавил, что у российских блогеров на YouTube «нет будущего».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году в России широко обсуждалась возможная блокировка YouTube на фоне запрета Facebook и Instagram. Несмотря на то что видеохостинг блокировал каналы многих российских государственных органов и СМИ, он остался доступен в России.

В конце августа «Ростелеком» протестировал «внутренний сервис доступа к YouTube». Эксперты предположили, что компания проверила систему фильтрации контента.