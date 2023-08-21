«Ростелеком» протестировал «внутренний сервис доступа к YouTube». Судя по всему, это система фильтрации контента

Российский провайдер «Ростелеком» протестировал сайт, предположительно созданный для фильтрации контента на YouTube, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».

«Ростелеком» направил сотрудникам письмо с предложением протестировать «внутренний сервис доступа к YouTube», расположенный по адресу ytonline.ru. Внимание на письмо компании 18 августа обратил глава Общества защиты интернета и автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев.

Сейчас ytonline.ru недоступен. Судя по веб-архиву, на сайте стоял логотип YouTube, а внешне страница напоминала страницу YouTube. 18 августа на сайте можно было найти любое видео YouTube, в том числе расследования политика Алексея Навального.

Михаил Климарев сказал в разговоре с «Можем объяснить», что, вероятно, «Ростелеком» тестировал фильтр для цензуры YouTube. Он допустил, что российские власти заблокируют прямой доступ к YouTube, но оставят возможность смотреть видео через «прокладку» — сайт «Ростелекома». По его словам, на запуск такого фильтра нужно два месяца. Два IT-специалиста, опрошенных «Можем объяснить», подтвердили, что из письма «Ростелекома» следует именно такой сценарий, и он вполне реалистичен.

Комментарий рубрики «Разбор»

Михаил Климарев предположил, что этот сайт-прокладка будет заниматься воровством контента, потому что выглядит «как обычный контента, как у пиратов, буквально». Но, возможно, он будет альтернативным фронтендом для YouTube. Вроде Invidious, который не скачивает сам никакие ролики, но помогает пользователям смотреть видео с YouTube, одновременно ограждая их от сбора данных Google.

Возможная блокировка YouTube в России активно обсуждалась с начала полномасштабного российского вторжения в Украину после запрета Facebook и Instagram. Хотя видеохостинг блокировал каналы многих российских государственных органов и СМИ, он остался доступен в РФ.

На фоне разговоров о возможной блокировке YouTube популярные русскоязычные блогеры перешли во «ВКонтакте», телеканалам «Газпром-медиа» запретили публиковаться в YouTube, а холдинг VK расширил сеть серверов, чтобы быстрее загружать видео на своих сайтах.

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