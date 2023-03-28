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Компания VK расширяет собственную сеть -серверов, чтобы ускорить загрузку видеоконтента на фоне роста количества пользователей. Как пишет Forbes со ссылкой на источники, это позволит VK подготовиться к скачку трафика в случае запрета YouTube в России.

В VK официально сообщали, что начали разворачивать свою сеть CDN-серверов еще в 2021 году. Сейчас, как заявили Forbes в компании, она «последовательно наращивает пропускную способность, в том числе и за счет расширения сети CDN» на фоне роста аудитории. Так, по итогам 2022 года трафик во «ВКонтакте» увеличился более чем в два раза, а аудитория выросла почти на 20%.

По данным издания, расширение сети CDN-серверов — совместный проект VK и операторов связи. В беседах с операторами соцсеть обещает переманить с YouTube популярных русскоязычных блогеров и значительно увеличить свой видеотрафик, рассказал изданию один из собеседников на телекоммуникационном рынке.

Источник Forbes в одной из компаний предполагает, что, возможно, VK устанавливает CDN-серверы в качестве превентивной меры на случай блокировки YouTube, так как в этом случае российскую соцсеть ждет резкий всплеск трафика. «Если есть задача создать альтернативу зарубежным сервисам (а это по большей части YouTube), то только один сервис может составить конкуренцию — это VK», — отметил другой источник издания.

При этом собеседники Forbes не говорят о том, что они что-то знают о конкретных планах блокировки YouTube.

Предположения о скорой блокировке YouTube появились после начала российского вторжения в Украину. Их стало еще больше после того, как в России запретили Facebook и Instagram. Видеохостинг неоднократно блокировал многие каналы российских государственных органов и СМИ, что сторонники запрета YouTube в России использовали в качестве аргумента в поддержку его блокировки.

Источники «Медузы», близкие к Кремлю, в январе сообщали, что окончательное решение по поводу блокировки YouTube пока не принято. По их данным, за блокировку выступает куратор информационного блока Кремля Алексей Громов и многие высокопоставленные силовики, а против — многие члены правительства, а также политический блок администрации президента, возглавляемый Сергеем Кириенко.

В феврале прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube через суд, однако когда на это обратили внимание СМИ, это требование исчезло из карточки дела на сайте суда.

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