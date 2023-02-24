Прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube

Прокуратура Владимира обратилась в суд с требованием заблокировать в России видеохостинг YouTube. Внимание на карточку дела в базе Ленинского районного суда города обратило издание «Довод».

В том же иске владимирская прокуратура потребовала ограничить доступ к двум сайтам по продаже счетчиков электроэнергии, страницу с советами, как экономить на электричестве и еще один ресурс, который уже был заблокирован.

В прокуратуре Владимирской области заявили ТАСС, что цель иска — не блокировка всего YouTube, а только определенной размещенной там информации. При этом в карточке дела указан домен всего видеохостинга — https://www.youtube.com.

«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В январе 19-я военная прокуратура, которая располагается во Владимирской области, потребовала заблокировать главную новостную страницу официального сайта ООН. Производство по делу в итоге прекратили, поскольку истец отказался от заявления.

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