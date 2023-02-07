Baza: проектам «Газпром-медиа» запретили выкладывать контент на YouTube

Гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров издал распоряжение о запрете телеканалам холдинга публиковать контент на YouTube с 1 февраля 2023 года, утверждает Baza. Источники телеграм-канала говорят, что таким образом компания хочет сыграть на опережение перед тем, как видеосервис могут закрыть в России.

Если судить по аккаунтам каналов «Газпром-медиа» на ютьюбе, «Матч ТВ» не обновляется уже три недели, на «Пятнице» видео не выходят неделю, но на ТНТ на днях еще выходили несколько роликов. Собеседники Baza заявляют, что, возможно, SMM-менеджеры «что-то напутали и выложили по привычке».

По словам источников, 7 февраля в холдинге пройдет совещание, на котором будет решаться вопрос о том, когда и как «Газпром-медиа» может окончательно уйти с YouTube на Rutube.

Возможная блокировка YouTube в России активно обсуждалась с начала войны на фоне запрета Facebook и Instagram. Сам YouTube из-за западных санкций блокировал многие каналы российских государственных органов и СМИ.

Гендиректор «Газпром-медиа», бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РБК 18 января выразил мнение, что «если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства», вопрос блокировки стоит рассмотреть.

Тогда же основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что YouTube, являющийся «информационной чумой нашего времени», в ближайшее время будет запрещен в России. Бизнесмен еще в конце октября обращался в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube, а также объявить «нежелательной» деятельность компании Google в России. Он объяснял это тем, что видеохостинг «наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных».

А вот что происходило с «Рутубом»

Видеосервис Rutube второй день не работает после кибератаки Его называли российской «альтернативой» YouTube. Теперь есть версия, что он не подлежит восстановлению

А вот что происходило с «Рутубом»

Видеосервис Rutube второй день не работает после кибератаки Его называли российской «альтернативой» YouTube. Теперь есть версия, что он не подлежит восстановлению