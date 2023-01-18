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YouTube является «информационной чумой нашего времени», и в ближайшее время сервис будет запрещен в России. Об этом заявил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Пригожин выразил мнение, что YouTube не закрыли до сих пор, так как «в администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну». Таких людей он назвал «предателями своего народа и своей страны» и пообещал, что в будущем их будет ждать .

А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт.

Пригожин выразил уверенность, что после закрытия YouTube те, кто им активно пользуются, «будут выявлены и понесут заслуженное наказание».

Возможная блокировка YouTube в России активно обсуждалась в начале войны на фоне запрета и . Несмотря на то, что YouTube блокировал каналы российских государственных органов и СМИ, впоследствии эти планы перестали обсуждаться.

Гендиректор «Газпром-медиа», бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РБК 18 января выразил мнение, что «если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства», вопрос блокировки стоит рассмотреть.

Пригожин в конце октября обращался в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube, а также объявить «нежелательной» деятельность компании Google в России. Он объяснял это тем, что видеохостинг «наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных».