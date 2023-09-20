Норвегия запретит въезд машин с российскими номерами. Это последняя страна Шенгена, которая пускала зарегистрированные в РФ автомобили

Норвегия планирует запретить въезд через границу автомобилей с российскими номерами, сообщает NRK.

«Сейчас мы изучаем, как это будет сделано, и в ближайшее время представим эффективные меры», — заявил госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Представитель МИД упомянул, что ранее въезд автомобилей с российскими номерами запретила Финляндия. Однако не стал уточнять, планирует ли Норвегия по примеру Финляндии запрещать и использование на своей территории автомобилей, зарегистрированных в России.

Норвегия пока единственная страна, входящая в Шенген и имеющая сухопутную границу с РФ, которая не ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Ранее Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония, входящие в ЕС, запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номера, сославшись на соответствующее разъяснение Еврокомиссии. Норвегия не является членом ЕС, но, как вышеперечисленные страны, входит в шенгенское соглашения.

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