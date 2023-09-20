Шойгу посетил выставку вооружений в Тегеране. Ему показали иранские дроны, ракеты и средства ПВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, где представлена представлена продукция иранского военно-промышленного комплекса.

«В ходе показа Сергей Шойгу ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как отмечает ведомство, на выставке представлены «достижения аэрокосмической промышленности», в том числе самые новые образцы иранских дронов, а также «трофейные» беспилотники американского производства.

Российская делегация во главе с Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана 19 сентября. В ходе визита российский министр отметил, что российско-иранские отношения выходят на «новый уровень», а диалог между странами развивается «особенно интенсивно».

«Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — добавил Шойгу.

Российские военные активно используют в войне с Украиной дроны-кмикадзе иранского производства «Шахед 131/136». С недавних пор Россия начала сама производить эти беспилотники, но пока еще из иранских комплектующих.

В августе источники газеты Financial Times сообщали, что США предложили Ирану отказаться от поставок в Россию беспилотников и запчастей к ним в обмен на смягчение .

В июле министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею, где тоже побывал на выставке вооружений. Меньше чем через два месяца лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию на переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Западные СМИ предполагали, что они будут обсуждать поставки РФ северокорейского оружия в обмен на военные технологии.

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