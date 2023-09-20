Войска РФ атаковали дронами Полтавскую область. В Кременчуге загорелся нефтеперерабатывающий завод

Российские войска в ночь на 20 сентября атаковали территорию Украины беспилотниками-камикадзе. Командование Воздушных сил ВСУ в 00:34 начало предупреждать о нескольких группах дронов, вошедших в украинское воздушное пространство. Отбой воздушной тревоги был объявлен в 04:46.

Глава Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что один из российских дронов попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. На НПЗ начался пожар, производство временно остановлено. По предварительным данным, пострадавших нет, написал он в телеграме.

Лунин отметил, что силы ПВО «хорошо отработали» по российским дронам, но не стал уточнять, сколько беспилотников удалось сбить. Генштаб ВСУ, в свою очередь, в утренней сводке пишет, что за прошедшие сутки были сбиты 17 из 24 дронов, запущенных российским войсками.