Международный институт прессы потребовал от властей Германии расследовать взлом телефона Галины Тимченко

Международный институт прессы ( ) призвал власти Германии как можно быстрее провести расследование обстоятельств взлома телефона издателя и соосновательницы «Медузы» Галины Тимченко шпионской программой Pegasus.

В своем заявлении IPI напоминает, что шпионское программное обеспечение, по данным специалистов Access Now — организации, которая отстаивает цифровые права людей по всему миру, — было установлено на телефон Тимченко 10 февраля 2023 года или около этой даты. В это время Тимченко, которая живет в Латвии, находилась в Берлине на закрытой встрече, в которой участвовали представители независимых российских СМИ.

Помимо Латвии и Германии в расследовании, проведенном Access Now и Citizen Lab, упоминаются Нидерланды и Эстония, у госструктур которых есть доступ к Pegasus и, по имеющейся информации, они активно используют эту шпионскую программу за рубежом. Круг потенциально причастных к взлому телефона Тимченко шире, в том числе не исключено, что за установкой шпионского ПО может стоять и Россия, хотя официально к Pegasus доступа у нее нет.

«Хотя неясно, кто несет ответственность за эту шпионскую атаку против ведущего российского журналиста в изгнании, вызывает беспокойство сам факт, что в список потенциально причастных входят европейские правительства, которые осудили нарушения свободы СМИ в авторитарных государствах, таких как Россия», — заявил заместитель директора института Скотт Гриффен.

Он подчеркнул, что IPI решительно осуждает использование Pegasus против Галины Тимченко. Произошедшее, добавил он, еще раз подтверждает «необходимость запрета на использование шпионских программ против журналистов в Европе».

В ЕС, напомнили в IPI, до конца 2023 года планируют принять «Акт о свободе СМИ», в котором правозащитные организации и объединения журналистов призывают прописать полный запрет на использование шпионских программ для слежки за журналистами.

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