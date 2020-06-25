СК обвинил журналиста крымско-татарского телеканала ATR Айдера Муждабаева в призывах к терроризму

Следственный комитет предъявил заочные обвинения в публичных призывах и оправдании терроризма заместителю гендиректора крымско-татарского телеканала ATR Айдеру Муждабаеву.

По версии следствия, Муждабаев, являющийся гражданином России, опубликовал в фейсбуке «два текстовых материала» с призывами к «захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины» для их обмена на осужденного в России режиссера .

Муждабаева объявили в международный розыск, добавили в СК.

До 2015 года Муждабаев работал в России заместителем главного редактора «Московского комсомольца». Затем он уехал на Украину для перезапуска ATR, который перебрался из Крыма в Киев после того, как весной 2015 года Роскомнадзор отказался регистрировать телеканал.