Российские войска нанесли массированный ракетный удар по четырем областям Украины

Войска РФ ранним утром 21 сентября ударили ракетами по Черкасской, Харьковской, Ровенской и Киевской областям, а также Киеву.

В Черкассах, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы, загорелись торговые ряды на рынке. Пострадали семь человек, один человек спасен из-под завалов.

В Харькове в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура. По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, по административному центру региона войска РФ в общей сложности нанесли шесть ударов. МВД Украины сообщило о разрушенном складском помещении и двух пострадавших.

Глава Ровненской области Виталий Коваль написал о «прилетах» ракет в Ровно, пообещав сообщить подробности позднее.

В Львовской области из-за ракетного удара загорелся цех одного из промышленных предприятий в Дрогобыче, разрушен склад, сообщил глава региона Максим Козицкий, добавив, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых ПВО ракет возникли пожары на территории предприятий, сообщил в МВД. Также есть повреждения в частном жилом секторе, пострадали два человека.

В Киеве в результате падения обломков повреждены объекты в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. На территории Святошинского района из-за обстрела возникли перебои в подаче электричества, которые оперативно устранили. Пострадали семь человек, в том числе 9-летняя девочка, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Войска РФ также утром 21 сентября обстреляли Херсон из артиллерии. По данным областной прокуратуры, погибли три человека, пятеро ранены.