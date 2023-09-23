«Агентство»: возле 13-го судоремонтного завода Черноморского флота РФ в Севастополе произошел взрыв

Жители Севастополя слышали взрыв, произошедший утром 23 сентября в районе Троицкой балки, сообщило «Агентство» со ссылкой на местных жителей.

По их словам, есть попадание рядом с улицей Генерала Жидилова. Рядом с этим местом находятся стоянки кораблей и 13-й судоремонтный завод, на котором ремонтируют корабли ВМФ. Собеседники «Агентства» отметили, что неясно, попал ли снаряд в строения завода.

Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев в то же время заявил, что силы ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе причала в Сухарной балке (расположена напротив Троицкой балки с другой стороны Севастопольской бухты).

Телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал фотографии, на которых виден дым в районе Сухарной балки.

Михаил Развожаев утром 23 сентября дважды объявлял о ракетной опасности в Севастополе, в городе звучала сирена. Местные жители пожаловались, что не смогли попасть в укрытия, созданные в Севастополе около года назад. По словам жителей, укрытия не готовы. Развожаев в ответ на критику заявил, что «все предусмотреть невозможно» и «есть и человеческий фактор», и пообещал решить этот вопрос.

Вооруженные силы Украины 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По официальным данным Минобороны РФ, пропал один российский военный. В Генштабе ВСУ заявили, что атаку осуществили, когда руководство Черноморского флота проводило совещание. Разведка Украины утверждает, что погибли не менее девяти человек.

ВСУ в ночь на 13 сентября нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе, из-за чего, по данным российских СМИ, пострадали больше 20 человек, а большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону» получили повреждения.

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