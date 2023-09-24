В аннексированной ДНР ввели комендантский час и военную цензуру
Источник: Денис Пушилин
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении комендантского часа на подконтрольной его администрации территории.
Ограничения будут действовать по будням с 23:00 до 04:00. В это время запрещается движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального пропуска. Документ вступает в силу 24 сентября.
Также указом на аннексированной территории устанавливается запрет на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и забастовок.
Кроме того, вводится военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Порядок ее осуществления должны разработать управление ФСБ, министерства связи и информации самопровозглашенной республики.