В аннексированной ДНР ввели комендантский час и военную цензуру

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении комендантского часа на подконтрольной его администрации территории.

Ограничения будут действовать по будням с 23:00 до 04:00. В это время запрещается движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального пропуска. Документ вступает в силу 24 сентября.

Также указом на аннексированной территории устанавливается запрет на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и забастовок.

Кроме того, вводится военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Порядок ее осуществления должны разработать управление ФСБ, министерства связи и информации самопровозглашенной республики.

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