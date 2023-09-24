В Курске в день города беспилотник упал на административное здание. Вероятно, это управление ФСБ

Утром 24 сентября украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, у здания «незначительно пострадала крыша».

В СМИ и местных пабликах появились видео, на которых заметен дым над городом. Жители сообщали о звуках нескольких взрывов.

Как пишет Astra, атаке подверглось здание Управления ФСБ по Курской области на улице Добролюбова. «Агентство», изучившее видео с места событий, также указывает на то, что целью атаки было здание ФСБ. Официально эта информация не подтверждена.

24 сентября Курск отмечает День города. Ранее губернатор поздравил жителей города, которому с момента основания исполнился 991 год.

Обновлено. «РБК-Украина» со ссылкой на источник в спецслужбах утверждает, что беспилотник в Курске врезался в здание управления ФСБ. «Российские чиновники сообщают, что в результате атаки якобы незначительно пострадала крыша. Но, очевидно, это не так. Там прямое попадание», — рассказал собеседник издания, связанный с ГУР Минобороны Украины. По его словам, атака была организована именно этой спецслужбой.

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