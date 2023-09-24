Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию в Курске, атаковав две цели — здание управления ФСБ в центре города и нефтеперерабатывающий завод в районе аэродрома. Об этом «Украинской правде» заявил источник в военной разведке.

По словам собеседника журналистов, в первом случае было прямое попадание дрона в здание, в результате второго начался пожар. Четкой информации о масштабах разрушений или пострадавших пока нет, добавил источник.

Утром 24 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в центральном округе Курска украинский дрон атаковал административное здание, незначительно повредив его крышу.

Чиновник не уточнил, о каком объекте шла речь, но журналисты, проанализировавшие видео очевидцев, пришли к выводу, что удар пришелся по зданию областного управления ФСБ.

Позже в местных пабликах появились сообщения о новом взрыве в городе. Пресс-служба губернатора заявила, что информация не соответствует действительности.

Прокремлевский телеграм-канал Mash пишет, что беспилотников, атаковавших Курск, было четыре, а их целями были административное здание и вокзал.

24 сентября Курск отмечает День города. Власти заявили, что не станут отменять праздничные мероприятия в честь 991-летия Курска. Однако мэр города Игорь Куцак решил не проводить праздничный салют. «Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей», — сказал он.

Обновлено. Роман Старовойт заявил, что в Курском районе сработала система ПВО. «Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию», — написал губернатор в своем телеграм-канале. Минобороны РФ сообщило, что около 14:40 24 сентября сбило два беспилотниками над Белгородской и Курской областями.

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