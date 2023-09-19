Латвия решила закрыть один из двух переходов на границе с Беларусью

Правительство Латвии решило закрыть пункт пропуска Силене на границе с Беларусью, пишет Baltijas balss. Решение принято в связи с резким увеличением попыток незаконно пересечь границу, со 1615 случаев за весь август, до 1773 случаев за первые две декады сентября.

Кроме того, был принят во внимание тот факт, что власти Беларуси поддерживают вторжение войск РФ в Украину и могут попытаться дестабилизировать ситуацию на границе. Сокращение числа лиц, пересекающих границу Латвии и Беларуси, этот риск снижает, сообщили Baltijas balss в правительстве.

После закрытия Силене (Урбаны) на границе Латвии и Беларуси продолжит работать лишь один автомобильный пропускной пункт — Патерниеки (Григоровщина с белорусской стороны).

Сообщения о планах Латвии закрыть переход Силене-Урбаны появились еще неделю назад. О таких планах латвийского правительства, в частности, писало «Зеркало».

Автомобильными пограничными пунктами на латвийско-белорусской границе пользовались, в числе прочих, и граждане России. В том числе из-за зачастую меньшего времени, которое требовалось на прохождение необходимых процедур, чем при пересечении границы Латвии и России.

В середине августа правительство Литвы закрыло два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью. Свое решение литовские власти объяснили возросшей угрозой со стороны наемников ЧВК Вагнер , которые после мятежа, устроенного Евгением Пригожиным, переместились в Беларусь.