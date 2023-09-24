Лавров: у нас нет никаких проблем с территориальной целостностью Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «поддерживает» территориальную целостность Украины при условии соблюдения пунктов Декларации о независимости 1991 года.

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке 23 сентября по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр отметил, что в том документе среди прочего был прописан «внеблоковый статус» Украины.

«Мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую она приняла, выходя из СССР. В декларации записано много чего хорошего, в том числе то, что они будут уважать права национальных меньшинств, русского и других языков, русский там прямо упомянут», — сказал Лавров, дав понять, что все эти пункты, по его мнению, не выполняются.

«У нас нет никаких проблем с территориальной целостностью Украины. Она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали его бомбить», — добавил министр иностранных дел РФ.

Украина выдвинула свою для прекращения военных действий. Она в том числе предполагает восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года, то есть вместе с Крымом, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, которые аннексировал Кремль. Сергей Лавров заявил, что украинская «формула мира» нереализуема.

Meduza