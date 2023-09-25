Rochan Consulting: Балтийский флот РФ из-за войны не может проводить наступательные десантные операции

Балтийский флот РФ на фоне российского вторжения в Украину утратил возможность проводить масштабные наступательные десантные операции. Такой вывод содержится в докладе компании Rochan Consulting, специализирующейся на анализе военных конфликтов.

Эксперты изучили ход военно-морских учений «Океанский щит — 2023», которые проходили со 2 по 18 августа в акватории Балтийского и Северного морей. Минобороны РФ называло целью учений «проверку готовности сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе». К учениям, по заявлению ведомства, привлекли свыше 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, а также порядка шести тысяч военнослужащих.

Как пишут аналитики Rochan Consulting, боеспособность Балтийского флота снизилась из-за участия в российско-украинской войне трех больших десантных кораблей проекта 775 (по классификации НАТО — Ropucha) и 336-й бригады морской пехоты.

Корабли «Королев», «Минск» и «Калининград» Балтфлота РФ были переброшены в Севастополь накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и уже не смогли вернуться в места своей дислокации в Балтийске из-за закрытия Босфора для военного судоходства. Большой десантный корабль «Минск», как сообщалось, был поврежден в ночь на 13 сентября в результате ракетного удара по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе.

336-я бригада морской пехоты Балтийского флота, принимавшая участие в боевых действиях, понесла значительные потери, говорится в докладе.

По мнению авторов, нынешние сухопутные операции Балтфлота могут быть сосредоточены на оборонительных действиях, включая отражение десантных операций и высокоточные удары на дальней дистанции по морским и наземным целям.

Для этого ракетные корветы флота могут развертываться в различных районах Балтийского моря. В этом смысле война в Украине мало повлияла на дальнюю ударную мощь Балтийского флота, отмечает Rochan Consulting. Также существующий парк судов обеспечения позволяет флоту оказывать помощь кораблям в разных районах Балтийского моря и Атлантического океана.

Характер учений продемонстрировал, что Россия рассматривает НАТО в качестве главного противника в регионе, а море фактически стало театром военных действий, в котором доминирует Североатлантический альянс.

Основной упор в учениях Балтфлота был сделан на противолодочной обороне, что, вероятно, связано с присоединением к силам НАТО подводных лодок вступающей в альянс Швеции.

Кроме того, авторы доклада отметили высокую боеготовность бригад, отвечающих за противовоздушную оборону, а также достаточное наличие средств радиоэлектронной борьбы, в том числе для защиты от внешних угроз Калининградской области.

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