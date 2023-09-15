Украинском бизнесмену Игорю Коломойскому в «завладении» 5,8 миллиарда гривен. Это уже третье обвинение, выдвинутое в отношении Колмойского.

В заявлении, распространенном СБУ, говорится, что, по данным следствия, с 2013 по 2014 годы Коломойский создал из сотрудников принадлежащего ему «Приватбанка» преступную группировку, через которую систематически оформлялись фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле никаких денежных средств не поступало.

Такая схема, заявила СБУ, позволила Коломойскому получить 5,8 миллиарда безналичных гривен (по курсу на тот период около 700 миллионов долларов) на свои счета.

Оказавшиеся на счетах средства, по данным следствия, Коломойский использовал для выдачи займов, погашения кредитов подконтрольных ему предприятий, а также выводил за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

В начале сентября суд в Украине арестовал Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Тогда СБУ сообщила, что бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2013 по 2020 Коломойский вывел за границу более полумиллиарда гривен (около 14 миллионов долларов) через подконтрольные банковские структуры.

Спустя несколько дней после ареста Коломойскому было предъявлено второе обвинение в «завладении» суммой в 9,2 миллиарда гривен «Приватбанка».

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